حادث أمني في مطار باريس يُعطل خروج الرئيس الإسرائيلي من طائرته

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أشارت وسائل إعلام فرنسية، أن حدثًا أمنيا في مطار باريس، لم يسمح للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بالنزول من طائرته.

وكان الرئيس الإسرائيلي قد سافر إلى باريس من أجل حضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية مساء الجمعة المقبل.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن سبب تأخر حاشية هرتسوغ هو وقوف أحد عمال المطار بدون سترة بالقرب من الطائرة مما أثار الشكوك في أن هذا حادث أمني.

وأشار تقرير للقناة أنه بسبب الخوف من وقوع حادث أمني، لم يسمح للرئيس والوفد بالنزول من الطائرة. وفي وقت لاحق، تم الإعلان عن عودة الأمور الى طبيعتها. ونزل الرئيس الإسرائيلي من الطائرة.