قتلت القتيل وبكت في جنازته.. تفاصيل جريمة الجارة الخائنة مع الطفلة سما بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

لم يكن أحد فى قرية أبجيج الهادئة والتى تبعد عن مدينة الفيوم حوالى 3 آلاف متر، أن تكون الطفلة البريئة سما ابنة الثلاث سنوات ضحية جارتها التى تشارك أسرتها المأكل والملبس، كما لم يتوقع أهل الطفلة أن تكون نهايتها على يد السيدة التى كانت تبكى بحرقة على مقتل ابنتهم، خاصة أنها كانت تواسي الأم ليل نهار وتحاول تهدئتها، قبل أن تكتشف جريمتها.

مرت أيام والجارة القاتلة تتظاهر بالقهر لمقتل الطفلة سما، وتكتم الحزن الذى بداخلها على فقدان الصغيرة ذات الوجه الملائكي، وترافق الأم المكلومة أثناء زيارتها للمقابر مساء كل يوم، حيث كانت تدعو الله أن يكشف الجاني لتقتص العدالة منه.

مرت الأيام ورجال البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، يفصحون المشتبه بهم من الأشخاص المعروفين بسوء السلوك، ولم يكن فى مخيلتهم أن تكون الجارة "جيهان" هى القاتلة التى تتخفى فى ثياب الأبرياء، خاصة كانت ترتدى الملابس السوداء طوال اليوم مع أسرة الطفلة وتتلقى معهم العزاء، حتى إن والدة الضحية رفضت اتهام جارتها أو مجرد الشك فيها عندما حاول رجال المباحث مناقشتها.

لتحدث الصدمة غير المتوقعة الجارة التى تشارك الأسرة "الحيط فى الحيط" هى المتهمة بقتل الطفلة البريئة، ليكون رد والدة الطفلة الضحية: "جارتى متعملش كده أن كنت بسيبها عندها لما أسيب البلد وانزل أجيب حاجات من الفيوم".

كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمود أبو بكر مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، بعثور أهالى قرية ابجيج على جثة الطفلة سما محمود جمال – 3 سنوات مقتولة ووملفوفة داخل جوال وملقاة بالقرب من منزل أسرتها.

جرى تشكيل فريق بحث يقوده العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم، ومدينة الفيوم الجديدة، وضم الرائد أحمد فريتم رئيس مباحث مركز الفيوم و النقيب أحمد وضاح الصاوى معاون مباحث المركز، تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير ادارة البحث الجنائى، حيث كشفت التحريات الاولية، أن الطفلة غافلت والدتها أثناء إعداد طعام الغذاء قبل 15 يوما حيث خرجت الطفلة تلهو أمام منزلها، بقرية أبجيج، وبعد لحظات خرجت الأم تبحث عن طفلتها، لكنها لم تجدها، ما دفعها لإطلاق الصرخات، حيث تجمع أهل القرية حولها، للاستفسار عن سبب صراخها، والتى أكدت لهم أن طفلتها الصغيرة اختفت.

وخلال 15 يوما الماضية قام فريق من ضباط البحث الجنائى بتفريغ الكاميرات الموجودة بشوارع القرية، جرى تحديد شخصية قاتل الطفلة سما، حيث تبين أنها إحدى جيران أسرة الطفلة وتدعى "رشا. ر.أ" – 27 عاما "متزوجة" والتى كانت تبحث معهم عن الطفلة وكانت تبكى حزنا عليها، وتواسى والدة الضحية.

وأضافت التحريات، أن المتهمة استدرجت الطفلة داخل منزلها وقت الظهيرة، وقامت بنزع "فردة" حلق ذهب من أذنيها، وعندما شعرت بحركة بالقرب من منزلها، خنقتها واحتفظت بها لمدة يوم، ثم وضعتها داخل جوال وألقت بها نهاية الشارع الذي تقيم به .

وأشارت التحريات، إلى أن المتهمة قامت ببيع فردة "حلق" الطفلة والذي لا يزيد عن جرام من الذهب بمركز إطسا، البعيد عن القرية محل الواقعة بالرغم أن المسافة بينها وبين مدينة الفيوم حوالى 3 آلاف متر. وكشفت التحريات أن المتهمة لم تنجب أطفالا حتى الآن بالرغم من زواجها من عدة سنوات.

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