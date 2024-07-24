شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: مناقشة الحوار الوطنى لقضية الدعم تهم ملايين المصريين ولا بد من رؤية مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد الخشن عضو مجلس النواب، على أهمية مناقشة ملف الدعم في الحوار الوطني لارتباطه المباشر بالشعب المصري.

ولفت "الخشن"،إلى أن الحوار الوطني يضع ملف الدعم على طاولة النقاش، ما يعكس اهتمامه بقضايا تهم ملايين المصريين، حيث سبقه النظر في القضايا الاقتصادية والتضخم وارتفاع الاسعار من جانب الحوار الوطني.

وتابع عضو مجلس النواب، أن مناقشة هذا الملف، يمس قاعدة واسعة من الأسر المصرية، والحوار الوطني يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين المواطنين والجهات التنفيذية، خصوصا وان استمرار الدعم مهم شرط عدم الهدر ووصوله للفئات التي تستحقه.

وشدد على وضع عدد من الموضوعات على أجندة الجلسات المتخصصة للحوار الوطني الفترة المقبلة، بما في ذلك مناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها، والثانوية العامة وقضية الدعم.

واختتم النائب احمد الخشن، بالإشارة إلى أن ملف الدعم يحتاج إلى مناقشة شاملة من جميع الجهات، ورؤية مختلفة مع ضرورة إجراء دراسات مسحية حول الفقر فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، قائلا: إن الدعم يكلف خزانة الدولة عشرات المليارات شرط وصوله لمستحقيه ضمن خطوات الاصلاح المالي والاقتصادي بالدولة.