مقتل جندي هندي ومسلح في اشتباكات بكشمير

اعلن الجيش الهندي أن "اشتباكات في الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير أسفرت عن مقتل جندي ومسلح بالقرب من الحدود العسكرية غير الرسمية للمنطقة المتنازع عليها مع باكستان".

وبحسب الجيش، الجندي المذكور هو العاشر الذي يقتل في المنطقة هذا الشهر بعد عدة هجمات دامية شنها مسلحون على الجزء الجنوبي الذي يهيمن عليه الهندوس في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة.

وقال فيلق "الفارس الأبيض" في الجيش الهندي إن الجندي قتل بعد اشتباك مع مجموعة مسلحين كانوا يحاولون عبور خط السيطرة من الجانب الباكستاني في بونش في وقت مبكر صباح الثلاثاء.

وأكد في بيان آخر أن القوات الهندية قتلت صباح اليوم التالي مسلحا مشبوها في اشتباك منفصل بالقرب من الحدود في كوبوارا بعد أن لاحظت "حركة مشبوهة".

وكشمير مقسمة إلى شطرين بين الهند وباكستان منذ الاستقلال عن بريطانيا في العام 1947 وتشهد نزاعا.