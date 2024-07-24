ايهود باراك: من الخطأ تصديق خطاب نتانياهو للكونغرس والأميركيون لا يملكون الأدوات اللازمة لفهم أنه يضللهم

اشار رئيس وزراء إسرائيل السابق إيهود باراك الى ان من كل 5 إسرائيليين هناك 4 يحملون رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مسؤولية 7 تشرين الثاني. ولفت باراك لـ "CNN"، الى ان المشكلة في علاقتنا مع الولايات المتحدة ليست الرئيس الاميركي جو بايدن والإدارة الديموقراطية بل نتنياهو نفسه، ومن الخطأ تصديق خطاب نتانياهو للكونغرس والأميركيون لا يملكون الأدوات اللازمة لفهم أنه يضللهم.

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