الدفاع الروسية: أرسلنا طائرة حربية لاعتراض 3 طائرات بريطانية كانت تحلق فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، "أننا أرسلنا طائرة حربية لاعتراض 3 طائرات بريطانية كانت تحلق فوق البحر الأسود"، وذلك وفق ما نقلت وكالة "إنترفاكس".

ويأتي ذلك في ظل التوتر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) على خلفية الحرب في أوكرانيا.

والأسبوع الماضي، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها الاستخباراتي عن الحرب في أوكرانيا، أن روسيا نقلت أكثر من 10 سفن تابعة لأسطولها بالبحر الأسود من قاعدة نوفوروسيسك البحرية، خوفًا من هجوم أوكراني.

وأمس، رأى قائد الجيش البريطاني الجنرال رولي وولكر، أنّه "مهما كانت نتيجة حرب أوكرانيا فستخرج روسيا أكثر خطورة وتسعى للانتقام لمساعدتنا كييف".

وقال: "لدينا 3 سنوات للاستعداد لحرب ضد محور اضطرابات يضم روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران".