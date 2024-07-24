مديرية التعليم المهني: نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة الاجازة الفنية ستصدر السابعة مساء اليوم

أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، أنّ نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة الاجازة الفنية سوف تصدر عند الساعة السابعة من مساء اليوم.

وذكرت أنه "يُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادة المذكورة آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين:

- Results.vte.gov.lb

- Results.vte-gov.com