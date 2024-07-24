بو حبيب التقى السفيرة الاميركية وبحثا في تطورات الوضع عن الحدود الجنوبية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال، عبد الله بو حبيب السفيرة الأميركية ليزا جونسون، وتباحث معها في تطورات الوضع جنوب لبنان ونتائج لقاءاته التي أجراها خلال زيارته إلى واشنطن ونيويورك مع مسؤولين اميركيين وأممين بشأن تجديد ولاية اليونيفيل، والتطبيق الكامل للقرار 1701 ودعم الجيش اللبناني.

كما استقبل كل من دولة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ومعالي وزير الإعلام زياد مكاري.