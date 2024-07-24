حريق اعشاب وعليق واشجار واكوام من الحطب في بوارج

أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٤:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٧/٢٤ حريقاً شب في اعشاب وعليق واشجار واكوام من الحطب في بوارج-البقاع.

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