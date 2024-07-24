أبو حيدر: المقاومة هي في كلّ الاتجاهات كما أن القطاع الخاص يشكّل جزءاً مهماً منها

نظمت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز "الفرانشايز" برئاسة يحيى قصعة حواراً مع المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر في حضور رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والباتيسري طوني الرامي وأعضاء مجلس الادارة الجدد، في مقرّ الجمعية في مبنى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان.

وهنّأ أبو حيدر رئيس وأعضاء مجلس الادارة الجديد، معتبراً أن "هذا الاجتماع يدخل في واحة لبنان الجميل، لأن الفرانشايز تعكس صورة لبنان الذي نحلم به بعلاماته التجارية الراقية والمبدعة. وهي جزء أساسي من القطاع الخاص وعصب الاقتصاد الذي نحن كدولة ندعمه. أنتم تبرهنون بعملكم ونشاطكم أن لبنان لا يموت، وشعبه مليء بالديناميكية والعطاء ويحبّ الحياة".

وشدد على أن "المقاومة هي في كلّ الاتجاهات، كما أن القطاع الخاص يشكّل جزءاً مهماً منها. وبرهن قسم كيير من اللبنانيين بصمودهم، أنهم ضد الهجرة وباقون في وطنهم".

وتحدّث عن الاستثمارات الجديدة في قطاع المطاعم والملاهي خلال السنتين الحالية والماضية، معتبراً أن "ذلك يبرهن رؤية اللبنانيين الثاقبة وثباتهم وتعلقهم بمستقبل لبنان".

وأكد على "وقوف الوزارة الى جانب الفرانشايز وأصحاب القطاع، وانها تعمل على تسهيل أمورهم. كما هنّأ أصحاب المؤسسات الذين باتوا يصدّرون الى اسواق جديدة"، موضحاً أن "وزارة الاقتصاد والتجارة تنتقل تدريجياً الى التحول الرقمي، على أن تصبح خدمة ترخيص المعارض ممكننة بالكامل قريباً".

وتحدث الرامي عن الشراكة الاستراتيجية والمتينة بين النقابة وجمعية الفرانشايز، مؤكداً على "التكامل بينهما من أجل خدمة الاقتصاد، وتأمين فرص العمل والحدّ من الهجرة".

من جهته، رحّب قصعة بالحضور، وأعلن أن "في لبنان مؤسسات عديدة رائدة وناجحة في مجالات عملها، واطلقت علامات تجارية تمثل ثروة وطنية واقتصادية لما تتضمن من أصول قيّمة".

وكشف أن "الجمعية تحضّر مع شركائها الاستراتيجيين لاعادة اطلاق مرصد بيع التجزئة، الذي سوف يتضمن معلومات محدثة عن القطاع، وجمع البيانات والمعلومات وتحليلها لاصدار المؤشرات المفيدة لأعضاء الجمعية وللمعنيين بالشأن الاقتصادي".