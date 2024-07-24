وفد من "حركة أمل" زار مقر "الطاشناق" في برج حمود: لا خيار امام اللبنانيين الا الحوار والتلاقي

زار وفد من قيادة "حركة أمل" برئاسة النائب محمد خواجة وعضوية سعيد ناصر الدين وعلي مقبل، مقر حزب "الطاشناق" في برج حمود حيث كان باستقبالهم أمين عام حزب الطاشناق النائب اغوب باقرادونيان لبحث اخر المستجدات في لبنان والمنطقة خاصة الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة و لبنان.

واكد المجتمعون، على "حق لبنان بالمقاومة وتوجهوا بتحية تقدير لشعبنا الصامد في الجنوب الذي يواجه العدوان والاعتداءات اليومية معلنين عن تضامنهم الكامل معه".

وشددوا على "ضرورة انتخاب رئيس جمهورية باقرب وقت ممكن والتجاوب مع دعوات الحوار الذي اطلقها مرارا رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، لان لا خيار امام اللبنانيين لمواجهة الازمات والتحديات الا بالحوار والتلاقي والاجتماع حول كلمة سواء".

وتطرقوا الى اهمية "استمرار التعاون والتنسيق الدائمين بين حركة امل وحزب الطاشناق القائم منذ ايام الامام المغيب السيد موسى الصدر الذي كان من دعاة التعايش بين مختلف الطوائف اللبنانية ونحن اليوم بامس الحاجة للتمسك بوحدتنا الوطنية والاستقرار العام".