مطار هيثرو يحطم رقمه القياسي لعدد الركاب

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن أنه حطم رقمه القياسي السابق وسجل أعلى عدد من المسافرين على الإطلاق في النصف الأول من هذا العام، مع عبور أكثر من 39,8 مليون مسافر محطاته، وزيادة في صافي الأرباح على الرغم من تراجع الإيرادات.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً في أعداد الركاب بنسبة 7,3% مقارنة بهذه الفترة من العام الماضي.

وأوضح المطار، في بيان اليوم الأربعاء، أن حركة المرور ازدادت بفضل استقبال شركات طيران جديدة و"تضاعف الطلب في السنوات الأخيرة" على الوجهات الرئيسية في آسيا والشرق الأوسط.

وشهد مطار هيثرو، الأول في المملكة المتحدة وأوروبا على صعيد عدد الركاب، "أكثر أيامه ازدحامًا على الإطلاق" في 30 يونيو الماضي، عندما سافر 268 ألف شخص على متن أكثر من 1300 رحلة جوية.

لكن المطار سجل انخفاضًا في إيراداته بنسبة 2,9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، رغم ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 26% على أساس سنوي إلى 228 مليون جنيه إسترليني (271 مليون يورو).

مطلع يوليو، طلبت هيئة الطيران المدني البريطانية من مطار هيثرو خفض الرسوم المفروضة على شركات الطيران لعامي 2025 و2026، بعد خفض سابق طلبته العام الماضي وتم تحقيقه بعد مواجهة مع شركات الطيران.

كانت الهيئة الناظمة طلبت من المطار الرئيسي في بريطانيا، مطلع عام 2023، خفض هذه الرسوم التي انعكست على أسعار التذاكر بنحو 20%، بحجة أن أعداد الركاب عادت إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

وحول هذا القرار، نقلت وكالة الأنباء البريطانية عن توماس وولدباي، المدير العام لمطار هيثرو، قوله "لا أعتقد أنه القرار الصحيح".

وأضاف "علينا أن نفكر في قدرتنا على الاستثمار"، مشيراً إلى أن المطار "اجتاز أربع سنوات من تداعيات كوفيد مع خسائر كبيرة لم نعوضها على الإطلاق".