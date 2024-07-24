سرايا القدس: قصفنا جنود وآليات العدو بوابل من قذائف الهاون في خان يونس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء عن قصف جنود وآليات الجيش الإسرائيلي بوابل من قذائف الهاون في محور التقدم شمال شرق خان يونس.

وجاء في بيان صادر عن سرايا القدس: "تمكنت وحداتنا من قصف تجمعات جنود وآليات العدو في محور التقدم شمال شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون، مما أدى إلى إلحاق أضرار وخسائر في صفوف العدو."

وأضاف البيان أن هذا الهجوم يأتي في إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، مؤكداً أن المقاومة ستواصل التصدي لأي محاولات تقدم للجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن سرايا القدس ستستمر في تنفيذ عملياتها ضد القوات الإسرائيلية حتى يتوقف العدوان ويتم رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة.

حدث أمني في مطار باريس يمنع الرئيس الإسرائيلي من النزول

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ والوفد المرافق له مُنعوا من النزول من الطائرة في مطار باريس بسبب حدث أمني.

وذكرت التقارير أن السلطات الفرنسية اتخذت هذا الإجراء كإجراء احترازي لضمان سلامة الرئيس هرتسوغ والوفد المرافق له. وأوضحت المصادر أن الحدث الأمني لم يُفصح عن تفاصيله بعد، وأنه يتم التعامل معه بحذر شديد من قبل الجهات المختصة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الرئيس هرتسوغ كان في زيارة رسمية إلى فرنسا لبحث عدد من القضايا الثنائية والإقليمية، وأنه تم تأجيل جميع اللقاءات المقررة إلى حين استقرار الوضع الأمني في المطار.

وأكدت السلطات الإسرائيلية أن الرئيس هرتسوغ وأعضاء الخليج 365 المرافق له بأمان ولم يتعرضوا لأي خطر، مشيرة إلى أنها على تواصل مستمر مع نظيرتها الفرنسية لمتابعة التطورات وضمان سلامة الخليج 365.

شولتس: زودنا إسرائيل بالأسلحة ولم نتخذ قرارًا بالتوقف عن ذلك

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده زودت إسرائيل بالأسلحة وستواصل تقديم الدعم العسكري لها. جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، حيث أكد شولتس أن ألمانيا لم تتخذ أي قرار بوقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال شولتس: "لقد زودنا إسرائيل بالأسلحة وسنستمر في ذلك. لم نتخذ أي قرار بالتوقف عن دعمها عسكرياً." وأضاف أن الدعم الألماني يأتي في إطار التزام بلاده بأمن إسرائيل واستقرارها.

وأشار المستشار الألماني إلى أن التعاون الدفاعي بين ألمانيا وإسرائيل يعكس عمق العلاقات الثنائية والالتزام المتبادل بأمن المنطقة. وأكد أن ألمانيا ستواصل تقديم الدعم اللازم لإسرائيل في مواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها.