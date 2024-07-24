ألمانيا تصف كامالا هاريس بالسياسية المحنكة وتؤكد إمكانيتها بالفوز على ترامب

ياسر رشاد - القاهرة - وصف المستشار الألماني أولاف شولتس،اليوم الأربعاء، نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، بالسياسية المحنكة، مؤكداً أنه يمكنها الفوز في الإنتخاباات الرئاسية الأمريكية 2024.

شولتش يتحدث عن كامالا هاريس في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية

وقال شولتس إن "الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة ستكون مشوقة بالتأكيد الآن مع تشكيلة جديدة قليلًا وكوكبة جديدة".

وأضاف "أعتقد أنه من المحتمل جدًا أن تفوز كامالا هاريس بالانتخابات، لكن الناخبين الأمريكيين سيقررون ذلك".

وكان شولتس مباشرًا على غير العادة في تأييده للرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أن يتخلى عن مسعاه الفوز بفترة جديدة نهاية الأسبوع الماضي ويؤيد هاريس مرشحة للحزب الديمقراطي لمواجهة ترامب في انتخابات الخامس من نوفمبر.

يذكر أن قال دونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، أمس الثلاثاء، إنه سيمضي قدمًا في مناظرة مع كامالا هاريس منافسته الديمقراطية الجديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، إنه مستعد لإجراء أكثر من مناظرة مع هاريس.

وفي السياق ذاته، أكد مستشاران جمهوريان في حملة ترامب الانتخابية أن المرشح الرئاسي دونالد ترامب تمكن من إزاحة جو بايدن من السباق وسيتمكن من هزيمة منافسته المحتملة "الليبرالية الخطيرة" كامالا هاريس.



بحسب استطلاع أجرته رويترز/إبسوس فإن نائبة الرئيس كامالا هاريس تتفوق بنقطتين مئويتين على مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من انتخابات الرئاسة الأمريكية ودعمه ترشح هاريس بدلًا منه.

وتعادلت هاريس وترامب بواقع 44% لكل منهما في استطلاع أجري يومي 15 و16 يوليو، فيما تقدم ترامب بنقطة مئوية واحدة في استطلاع أجري في الأول والثاني من الشهر الجاري، ولكليهما هامش الخطأ نفسه.

كما أعربت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، عن ثقتها في الفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل حال ترشيحها من قبل الحزب الديمقراطي، مؤكدة أنه شرف كبير الحصول على دعم الرئيس الحالي جو بايدن في هذا السباق الرئاسي.

وأضافت نائبة الرئيس الأمريكي خلال أول تجمع انتخابي في ميلواكي،أمس الثلاثاء، أنَّ الطريق إلى البيت الأبيض يمر عبر ولاية ويسكونسن وسأعمل على توحيد الحزب الديمقراطي لنكون جاهزين في نوفمبر المقبل.