إيهود باراك: الإسرائيليون يحملون نتنياهو مسؤولية أحداث 7 أكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس وزراء إسرائيل السابق إيهود باراك في مقابلة حصرية مع شبكة CNN اليوم الأربعاء، إن نحو 80% من الإسرائيليين يتهمون رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو يتحمل المسؤولية عن الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر.

واشار باراك فى تصريحاته ، أن الأزمة في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة لا تتعلق بالرئيس جو بايدن والإدارة الديمقراطية، بل تكمن في سياسات نتنياهو نفسها.

وأوضح باراك أن الوضع السياسي والأمني في إسرائيل قد تدهور بشكل كبير منذ تولي نتنياهو منصب رئيس الحكومة، مشيراً إلى أن غالبية الشعب الإسرائيلي يشعرون بالإحباط من القيادة الحالية ويعتقدون أن نتنياهو لم يكن على مستوى المسؤولية في مواجهة الأزمات.

وأشار باراك إلى أن التوترات في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة تعود بشكل أساسي إلى السياسات التي يتبعها نتنياهو، وليس إلى أي اختلافات شخصية أو سياسية مع الرئيس بايدن أو إدارته.

وأضاف: "الأزمة التي نواجهها الآن هي نتيجة مباشرة لسياسات نتنياهو، الذي فشل في الحفاظ على علاقات قوية ومبنية على الثقة مع الولايات المتحدة. لا يمكن إلقاء اللوم على بايدن أو الإدارة الديمقراطية في هذا الصدد."

بايدن ونتنياهو يبحثان سبل التعاون لحماية أمن إسرائيل ومواجهة تهديدات ايران

أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس لمناقشة التزام واشنطن الصارم بأمن إسرائيل، بالإضافة إلى مواجهة التهديدات التي تشكلها إيران على إسرائيل والمنطقة.

وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض أن الاجتماع سيشمل تبادل وجهات النظر حول التهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل، مع التركيز على التحديات التي تطرحها الأنشطة الإيرانية في المنطقة. وأضاف البيان أن بايدن ونتنياهو سيناقشان سُبُل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل لمواجهة هذه التهديدات وضمان استقرار وأمن المنطقة.

وأكد البيان أن الرئيس بايدن سيكرر التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المستمر بين الحليفين لمواجهة التحديات المشتركة.

كما يُتوقع أن يتناول اللقاء أيضاً سُبُل دعم التحالفات الإقليمية وتنسيق السياسات لمواجهة الأنشطة الإيرانية التي تهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو سيجتمعان الخميس مع عائلات الرهائن الأمريكيين الذين تحتجزهم حماس

أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقدان اجتماعاً مع عائلات الرهائن الأمريكيين المحتجزين لدى حركة حماس يوم غدٍ الخميس.

وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لمناقشة قضايا الأمن والإنسانية المتعلقة بالرهائن. وأضاف البيان أن اللقاء يهدف إلى الاطلاع على وضع العائلات، وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لهم خلال هذه الفترة الصعبة.

كما سيبحث بايدن ونتنياهو في الاجتماع السبل الممكنة للتقدم نحو حل أزمة الرهائن، مع التركيز على تحسين الظروف الإنسانية والتوصل إلى حلول ممكنة للإفراج عنهم.

وأكد البيان أن الرئيس بايدن يولي اهتماماً كبيراً لقضية الرهائن، وأنه يسعى من خلال هذا الاجتماع إلى تعزيز التعاون مع إسرائيل وتكثيف الجهود الدولية لتأمين الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين.