البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو يجتمعان مع عائلات الرهائن الأمريكيين المحتجزين لدى حماس الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقدان اجتماعاً مع عائلات الرهائن الأمريكيين المحتجزين لدى حركة حماس يوم غدٍ الخميس.

وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لمناقشة قضايا الأمن والإنسانية المتعلقة بالرهائن. وأضاف البيان أن اللقاء يهدف إلى الاطلاع على وضع العائلات، وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لهم خلال هذه الفترة الصعبة.

كما سيبحث بايدن ونتنياهو في الاجتماع السبل الممكنة للتقدم نحو حل أزمة الرهائن، مع التركيز على تحسين الظروف الإنسانية والتوصل إلى حلول ممكنة للإفراج عنهم.

وأكد البيان أن الرئيس بايدن يولي اهتماماً كبيراً لقضية الرهائن، وأنه يسعى من خلال هذا الاجتماع إلى تعزيز التعاون مع إسرائيل وتكثيف الجهود الدولية لتأمين الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين.

البيت الأبيض: بايدن سيبحث مع نتنياهو التطورات في غزة والتقدم نحو وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن

أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم غدٍ الخميس لمناقشة التطورات الأخيرة في قطاع غزة، والتقدم نحو تحقيق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى موضوع الإفراج عن الرهائن.

وذكر البيان الصادر عن البيت الأبيض أن اللقاء سيشمل تبادل وجهات النظر حول الوضع الأمني في غزة، حيث يتناول الجانبان الجهود المشتركة لتهدئة الأوضاع ومناقشة السبل الممكنة للتوصل إلى هدنة مستدامة. كما سيبحثان الإجراءات اللازمة للإفراج عن الرهائن، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

وأضاف البيان أن الاجتماع سيكون فرصة لتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مواجهة التحديات الإقليمية، والتأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم إسرائيل في سعيها لتحقيق الأمن والاستقرار.

البيت الأبيض: نتنياهو يلتقي ببايدن وهاريس كلا على حدة غداً الخميس

أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، كل على حدة، يوم غدٍ الخميس.

وذكر البيان الصادر عن البيت الأبيض أن لقاء نتنياهو مع الرئيس بايدن سيعقد في الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت واشنطن، حيث سيتم مناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية المهمة، بما في ذلك الوضع الأمني في الشرق الأوسط والعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

بعد ذلك، سيلتقي نتنياهو بنائب الرئيس كامالا هاريس في الساعة 2:00 بعد الظهر، حيث من المتوقع أن تتناول المحادثات القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التحديات الأمنية والاقتصادية.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار زيارة رسمية يقوم بها نتنياهو إلى الولايات المتحدة، حيث يسعى لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات متعددة، وسط توترات متزايدة في المنطقة.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في وقت حاسم تشهد فيه العلاقات الدولية تطورات كبيرة، مما يجعل من اللقاءات مع المسؤولين الأمريكيين فرصة لمناقشة استراتيجيات مشتركة وتعزيز التفاهم بين الجانبين.