رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: من الخطأ تصديق خطاب نتنياهو للكونجرس والأميركيين

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد رئيس وزراء إسرائيل السابق إيهود باراك، اليوم الأربعاء، خلال تصريحاته مع شبكة CNN لخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي، واصفاً إياه بأنه مضلل.

وقال باراك إن التصديق الكامل على الخطاب الذي ألقاه نتنياهو ليس صائباً، مشيراً إلى أن العديد من الأمريكيين لا يملكون الأدوات اللازمة لفهم مدى تحريف الحقائق الذي قد يحتوي عليه الخطاب. وأضاف أن الخطاب قد يقدّم صورة غير كاملة عن الوضع الراهن، مما قد يؤثر على المواقف والسياسات الأمريكية تجاه الأزمات في الشرق الأوسط.

وأوضح باراك أن نتنياهو استخدم الخطاب كوسيلة لتصوير نفسه كزعيم محارب ضد التهديدات الأمنية، لكن هذا التصوير لا يعكس بالكامل تعقيدات الوضع على الأرض. وأشار إلى أن هناك معلومات وحقائق مهمة قد تكون غائبة عن الرأي العام الأمريكي بسبب هذه الرواية المنقوصة.

وأكد باراك أن من المهم أن يكون لدى الجمهور الأمريكي فهم شامل ودقيق للواقع في المنطقة، وأن الاعتماد على خطابات قد تكون محرفة أو غير مكتملة يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير مستنيرة على المستوى السياسي والدبلوماسي.

رئيس وزراء إسرائيل السابق الإسرائيليين يحملون نتنياهو مسؤولية أحداث 7 أكتوبر

قال رئيس وزراء إسرائيل السابق إيهود باراك في مقابلة حصرية مع شبكة CNN اليوم الأربعاء، إن نحو 80% من الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو يتحمل المسؤولية عن الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر. وأضاف باراك أن الأزمة في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة لا تتعلق بالرئيس جو بايدن والإدارة الديمقراطية، بل تكمن في سياسات نتنياهو نفسها.

وأوضح باراك أن الوضع السياسي والأمني في إسرائيل قد تدهور بشكل كبير منذ تولي نتنياهو منصب رئيس الحكومة، مشيراً إلى أن غالبية الشعب الإسرائيلي يشعرون بالإحباط من القيادة الحالية ويعتقدون أن نتنياهو لم يكن على مستوى المسؤولية في مواجهة الأزمات.

وأشار باراك إلى أن التوترات في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة تعود بشكل أساسي إلى السياسات التي يتبعها نتنياهو، وليس إلى أي اختلافات شخصية أو سياسية مع الرئيس بايدن أو إدارته.

وأضاف: "الأزمة التي نواجهها الآن هي نتيجة مباشرة لسياسات نتنياهو، الذي فشل في الحفاظ على علاقات قوية ومبنية على الثقة مع الولايات المتحدة. لا يمكن إلقاء اللوم على بايدن أو الإدارة الديمقراطية في هذا الصدد."