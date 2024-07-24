بايدن يبحث مع نتنياهو سبل التعاون لحماية أمن إسرائيل ومواجهة تهديدات ايران

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس لمناقشة التزام واشنطن الصارم بأمن إسرائيل، بالإضافة إلى مواجهة التهديدات التي تشكلها إيران على إسرائيل والمنطقة.

وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض أن الاجتماع سيشمل تبادل وجهات النظر حول التهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل، مع التركيز على التحديات التي تطرحها الأنشطة الإيرانية في المنطقة. وأضاف البيان أن بايدن ونتنياهو سيناقشان سُبُل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل لمواجهة هذه التهديدات وضمان استقرار وأمن المنطقة.

وأكد البيان أن الرئيس بايدن سيكرر التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المستمر بين الحليفين لمواجهة التحديات المشتركة.

كما يُتوقع أن يتناول اللقاء أيضاً سُبُل دعم التحالفات الإقليمية وتنسيق السياسات لمواجهة الأنشطة الإيرانية التي تهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو سيجتمعان الخميس مع عائلات الرهائن الأمريكيين الذين تحتجزهم حماس

أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقدان اجتماعاً مع عائلات الرهائن الأمريكيين المحتجزين لدى حركة حماس يوم غدٍ الخميس.

وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لمناقشة قضايا الأمن والإنسانية المتعلقة بالرهائن. وأضاف البيان أن اللقاء يهدف إلى الاطلاع على وضع العائلات، وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لهم خلال هذه الفترة الصعبة.

كما سيبحث بايدن ونتنياهو في الاجتماع السبل الممكنة للتقدم نحو حل أزمة الرهائن، مع التركيز على تحسين الظروف الإنسانية والتوصل إلى حلول ممكنة للإفراج عنهم.

وأكد البيان أن الرئيس بايدن يولي اهتماماً كبيراً لقضية الرهائن، وأنه يسعى من خلال هذا الاجتماع إلى تعزيز التعاون مع إسرائيل وتكثيف الجهود الدولية لتأمين الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين.