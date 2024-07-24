إسرائيل تهدد التراث العالمي بالاستيطان من بوابة قرية بتير الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - يهدد جيش الإحتلال الإسرائيلي التراث العالمي، في ظل الهجمات والقصف التي يشنها على الأراضي الفلسطينية في الفترة الأخيرة، من بينها قرية بتير الفلسطينية.

إسرائيل تهدد قرية بتير الفلسطينية المدرجة على قائمة التراث العالمي بالإستيطان

يقوم شباب إسرائيليون ببناء بؤرة استيطانية جديدة غير قانونية على أراضي قرية بتير الفلسطينية المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

ويشهد بناء البؤر الاستيطانية في قرية بتير الفلسطينية فورة منذ بدء الحرب في غزة مع أن جميع المستوطنات في الاراضي الفلسطينية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأمرت الحكومة القائمين على البؤرة الاستيطانية الجديدة القريبة من قرية بتير الفلسطينية ، بالإخلاء لأنها بنيت بدون موافقة الحكومة وتعتبر غير قانونية بحسب القانون الإسرائيلي لكن لم يتم تنفيذ الأمر بسبب الحرب.

ورفع العلم الإسرائيلي على سارية في البؤرة الاستيطانية في قرية بتير الفلسطينية ، كما وضعت عدة بيوت نقالة وحظيرة للأغنام في منطقة تغطيها أشجار زيتون يملكها فلسطينيون.

يذكر أن أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم غدٍ الخميس لمناقشة التطورات الأخيرة في قطاع غزة، والتقدم نحو تحقيق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى موضوع الإفراج عن الرهائن.

وذكر البيان الصادر عن البيت الأبيض أن اللقاء سيشمل تبادل وجهات النظر حول الوضع الأمني في غزة، حيث يتناول الجانبان الجهود المشتركة لتهدئة الأوضاع ومناقشة السبل الممكنة للتوصل إلى هدنة مستدامة. كما سيبحثان الإجراءات اللازمة للإفراج عن الرهائن، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

وأضاف البيان أن الاجتماع سيكون فرصة لتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مواجهة التحديات الإقليمية، والتأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم إسرائيل في سعيها لتحقيق الأمن والاستقرار.

البيت الأبيض: نتنياهو يلتقي ببايدن وهاريس كلا على حدة غداً الخميس



أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، كل على حدة، يوم غدٍ الخميس.





وذكر البيان الصادر عن البيت الأبيض أن لقاء نتنياهو مع الرئيس بايدن سيعقد في الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت واشنطن، حيث سيتم مناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية المهمة، بما في ذلك الوضع الأمني في الشرق الأوسط والعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

بعد ذلك، سيلتقي نتنياهو بنائب الرئيس كامالا هاريس في الساعة 2:00 بعد الظهر، حيث من المتوقع أن تتناول المحادثات القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التحديات الأمنية والاقتصادية.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار زيارة رسمية يقوم بها نتنياهو إلى الولايات المتحدة، حيث يسعى لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات متعددة، وسط توترات متزايدة في المنطقة.