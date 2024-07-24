الزراعة تنظم احتفالية يوم حصاد للفول الصويا بالمنيا |صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

شارك الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية وكلاء معهد المحاصيل الحقلية ورئيس قسم المحاصيل البقولية ورئيس قسم القمح ونخبة من باحثي معهد المحاصيل في يوم حصاد لمبادرة ازرع لمحصول الفول الصويا بالاشتراك مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بحضور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا والمهندس ماجد بولس مسؤول التنمية الريفية بالهيئة الإنجيلية

وصرح الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل بأن هذا النموذج الإرشادي يهدف إلى زيادة إنتاجية الفدان لفول الصويا و مجابهة التغيرات المناخية وتوفير ٢٥ % إلي ٣٠% للمياه في تجربة جديدة عن طريق زراعة الصنف عالية الإنتاج وميعاد الزراعة علي مصاطب وادي إلي إنتاجية تزيد عن ٢ طن للفدان مع تكرار الزراعة مرة أخري في نفس الأرض من ٢٥ يوليو إلى نهاية أكتوبر ومن المتوقع إنتاجية طن للفدان خلال الزراعة المرة الثانية، وذلك فى ظل توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالفلاح المصري وتعظيم دور الإرشاد الزراعي لخدمة الزراعة المصرية فى ظل تحديات صعبة من تغيرات مناخية شديدة ومتزايدة ونقص المياه وغيرها.

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