أصيب بطعنة على يد مرافق.. محافظ سوهاج يزور طبيب المستشفى التعليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

زار اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بالكوامل، اليوم الأربعاء، للاطمئنان على حالة الطبيب معتز أحمد خلف، والذي أصيب بطعنة بسلاح أبيض على يد مرافق مريض، أثناء تأدية مهام عمله بمستشفى سوهاج التعليمي.

رافق المحافظ خلال الزيارة، الدكتور محمد عبدالهادي، نائب المحافظ، والدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب جامعة سوهاج، والدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور سمير عبدالمجيد، مدير مستشفى سوهاج الجامعي، والدكتور أحمد الصراف، مدير مستشفى سوهاج التعليمي.

ووجه محافظ سوهاج بتقديم أوجه الرعاية الطبية للطبيب المصاب، متمنيًا له الشفاء العاجل، معربًا عن أسفه الشديد لحدوث تلك الواقعة، مؤكدًا على اعتزازه وتقديره لكافة الأطباء والعاملين بالمنظومة الصحية، كما وجه بضرورة تضافر كافة الجهود لتقديم أفضل مستوى من الخدمات وتحقيق الأمن والأمان لكافة أطراف المنظومة الطبية.

من جهتها قالت نقابة الأطباء في بيان، إنه تم تحرير محضر للمتهم للاحتفاظ بحق الطبيب، وجرى زيارة الطبيب بالمستشفى الجامعي للاطمئنان عليه وتقديم الدعم له.

وتعدى مرافق مريض على الدكتور معتز عزام، طبيب مقيم بقسم الجراحة العامة بمستشفى سوهاج التعليمي أثناء عمله في نوبتجية السهرة، مساء أمس الثلاثاء، بالمستشفى، وتم نقله لقسم جراحة المخ والأعصاب لتلقي العلاج.

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