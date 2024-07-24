توضيح مهم من متحدث "التعليم" بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_محمد فتحي:

كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2024، تزامنا مع قرب الإعلان عنها رسميا من قبل وزارة التعليم.

وقال المتحدث الرسمي في منشور له عبر صفحته الرسمية فيسبوك: "كل ما يثار حول مواعيد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة غير صحيح تماما، ولم يتم تحديد أي موعد بعد".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤشرات نسب النجاح في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لمادتي اللغة الأجنبية الأولى والتاريخ.

وقد بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ٩٦.٢٥٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥٪؜ فأكثر من الدرجة الكلية ٥١٩٤٣ طالبًا وطالبة بنسبة ٧.٥٧٪؜ من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٦٨٦٦١٦ طالبًا وطالبة.

وأوضحت الوزارة، أن نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ بلغت ٩٦.٤٣٪؜ ، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥٪؜ فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان ٢٦١٨ طالبًا وطالبة بنسبة ١.٣٩٪؜ من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ١٨٨٨٥١ طالبًا وطالبة.

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