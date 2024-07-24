نتنياهو يرد على تصريحات بن غفير بشأن الصلاة في القدس

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إنه لا يوجد أي تغيير في ترتيبات الصلاة في البلدة القديمة بالقدس، وذلك بعدما أعلن إيتمار بن غفير الوزير الذي ينتمي لتيار اليمين المتطرف ضمن ائتلافه عن إجراء تغييرات في السياسة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن "سياسة إسرائيل المتمثلة في الحفاظ على الوضع الراهن في جبل الهيكل لم ولن تتغير".

وفي وقت سابق، قال وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير إن القيادة السياسية الإسرائيلية التي ينتمي إليها "تسمح لليهود بالصلاة في جبل الهيكل".