مصرع مُسعف وسائق إسعاف في حادث تصادم بطنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

لقي مسعف، وسائق إسعاف، مصرعهما، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بطريق طنطا المحلة أمام كارفور، أثناء عودتهما من العمل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم لدراجة نارية يستقلها شخصين بأخرى، وإصابة شخصين بإصابات خطيرة، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتبين من التحريات مصرع مسعف يدعي عبد الله السيد دعبس، ونجل عمه محمد دعبس، سائق سيارة إسعاف، مقيمين بقرية منية البندرة التابعة لمركز ومدينة السنطه.

تم نقل الجثتين إلى المستشفى الجامعي بطنطا وإخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.