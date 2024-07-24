شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يدعم ويساند ذوى الهمم بإطلاق مبادرات دعم صحيا ونفسيا واقتصاديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تعزيز حقوق ذوى الهمم ومنحهم اهتمام كبير، على كافة النواحي النفسية والاجتماعية والتعليمية، فقد أطلق مبادرات عديدة تسهم في زيادة التمكين لذوى الهمم وأحقيتهم في كافة الحقوق والواجبات دون أدني تمييز، فقد ترجم مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ترجمة حقيقية، ونفذ كافة مبادئ الدستور التي تدعو إلى أهمية تمكينهم ودمجهم في المجتمع وتيسير حياتهم اليومية.

نفذ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مبادرات كان من أهدافها التمكين الاقتصادي من خلال توفير مصادر دخل حقيقية ومستدامة تضمن خروج هذه الفئة من النمط الاستهلاكي حتى يصبحوا فئة منتجة، وبالتالي فعملية التمكين الاقتصادي جاءت بناءً على رغبة حقيقية في تغيير الأوضاع القديمة القائمة لذوي الهمم والاعتماد عليهم كعنصر أساسي في عملية التنمية الحالية.

وتجاوزت المبادرات فكرة إرسال المساعدات العينية وركزت على أصعدة أخرى، فقد أولت اهتمام بالجانب الصحي لهم، فضلا عن تنظيم الندوات والفاعليات لرفع الوعي لـ ذوي الهمم حتى يستطيعوا مناقشة الموضوعات الخاصة بهم من أجل إعطائهم الحرية الكاملة في التعبير عن متطلباتهم ورغباتهم وعدم التمييز.

وكان من آخر الجهود المبذولة في هذا الملف، إطلاق مبادرة "أحسن صاحب" الهادفة إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وذلك وبالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة ومؤسسة صناع الحياة مصر.