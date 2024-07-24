جنرال أميركي: الولايات المتحدة تستكمل انسحابها من النيجر مطلع الشهر المقبل

أعلن القائد العسكري الأميركي في إفريقيا الجنرال كينيث إيكمان، أن "انسحاب القوات الأميركية من النيجر، تنفيذا لمطلب النظام العسكري في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، سيستكمل في أوائل آب".

ولفت إيكمان، الى أنه "تم الأمر قبل الموعد المحدد وهذا بسبب التنسيق الممتاز الذي قمنا به مع نظرائنا العسكريين النيجريين".

وذكر أنه "يتوقع أن نستكمل الانسحاب بحلول أوائل آب، أي قبل الموعد النهائي المتفق عليه بين الطرفين في 15 ايلول/ سبتمبر"، معتبراً أن "الآثار على الأمن الإقليمي مقلقة للغاية".

واوائل تموز، انسحبت الولايات المتحدة من قاعدة نيامي عاصمة النيجر، لكن لا يزال هناك 200 جندي أميركي في قاعدة أغاديز للطائرات المسيرة في شمال البلاد.

ووافقت واشنطن في منتصف نيسان على سحب جنودها الذين نشرتهم في النيجر في إطار جهود إقليمية لمحاربة الجماعات الجهادية.