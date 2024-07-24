"هآرتس": فريق المفاوضات الإسرائيلي أجَّل زيارته لقطر لما بعد اجتماع نتانياهو مع بايدن في واشنطن

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلا عن مصدر سياسي، بأنّ فريق المفاوضات الإسرائيلي بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى "يؤجل زيارته لقطر لما بعد اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مع الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن".

وشهد محيط الكونغرس في العاصمة الأميركية واشنطن وقفة احتجاجية رافضة لزيارة نتانياهو وخطابه المرتقب أمام أعضاء الكونغرس في وقت لاحق من اليوم.

وطالب المحتجون في محيط الكونغرس بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح.

وكانت قد نقلت التلغراف البريطانية عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إنّ "قرار نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس عدم حضور خطاب نتانياهو بالكونغرس مخيب للآمال".

يُشار إلى أنّ منظمات أميركية سبق وأن دعت إلى التظاهر الأربعاء في محيط الكونغرس وفي شوارع واشنطن في أثناء زيارة نتانياهو إلى العاصمة، للمطالبة بوقف الحرب على غزة ووقف إمداد إسرائيل بالأسلحة.

وكان نحو 230 موظفًا من 122 مكتبًا في الكونغرس نشروا الأسبوع الماضي رسالة دعوا فيها رؤساءهم إما للاحتجاج أو مقاطعة الخطاب الذي سيُلقيه نتانياهو.