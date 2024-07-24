"أكسيوس": بيلوسي لن تحضر خطاب نتانياهو أمام الكونغرس

نقل موقع "أكسيوس" عن متحدث باسم مكتب رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي، أن "بيلوسي لن تحضر خطاب نتنياهو أمام الكونغرس".

وكان قد اعلن البيت الأبيض أن "الرئيس الأميركي جو بايدن سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض غدا الخميس لمناقشة التقدم المحرز نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الاسرى".

وأوضح البيت الأبيض أن "نائبة الرئيس كاملا هاريس ستلتقي بنتانياهو بشكل منفصل".

وسيلقي نتانياهو كلمة أمام الكونغرس الأميركي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء وسط احتجاجات واستياء بين بعض المشرعين الأميركيين بشأن إدارة الحرب في غزة.

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلا عن مصدر سياسي، بأنّ فريق المفاوضات الإسرائيلي بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى "يؤجل زيارته لقطر لما بعد اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مع الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن".

وشهد محيط الكونغرس في العاصمة الأميركية واشنطن وقفة احتجاجية رافضة لزيارة نتانياهو وخطابه المرتقب أمام أعضاء الكونغرس في وقت لاحق من اليوم.

وطالب المحتجون في محيط الكونغرس بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح.

يُشار إلى أنّ منظمات أميركية سبق وأن دعت إلى التظاهر الأربعاء في محيط الكونغرس وفي شوارع واشنطن في أثناء زيارة نتانياهو إلى العاصمة، للمطالبة بوقف الحرب على غزة ووقف إمداد إسرائيل بالأسلحة.

وكان نحو 230 موظفًا من 122 مكتبًا في الكونغرس نشروا الأسبوع الماضي رسالة دعوا فيها رؤساءهم إما للاحتجاج أو مقاطعة الخطاب الذي سيُلقيه نتانياهو.