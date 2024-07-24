الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين من وحدتي المظليين وغفعاتي خلال معارك في جنوب قطاع غزة

أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بإصابة جنديين من وحدتي المظليين وغفعاتي خلال معارك في جنوب قطاع غزة.

هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية، وبشكل خاص كتائب "القسام" و"سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، مع استمرار الحرب على القطاع منذ 7 تشرين الأول 2023.

كما يتكبّد الجيش الإسرائيلي الخسائر في قواته وآلياته جرّاء العمليات العسكرية التي ينفذها حزب الله في الشمال، في وقت يواصل في الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان.