باسيل وسفير مصر بحثا الحرب في الجنوب وسبل حل أزمة رئاسة الجمهورية

التقى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في دارته في البياضة، سفير مصر في لبنان علاء موسى، بحضور النائب سليم عون.

وتم بحث الحرب في الجنوب وآفاقها في ظل التطورات الإقليمية والدولية، وكذلك سبل حل أزمة رئاسة الجمهورية والأفكار العملية المطروحة.

كما ناقش باسيل وموسى فرص تطوير العلاقات الثنائية وخاصة لجهة تطوير التعاون السياحي.