الحواط دعا الحلبي الى العمل بشكل جدي لانشاء فرع للجامعة اللبنانية في جبيل

دعا النائب زياد الحواط، وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي، خلال زيارته لمدينة جبيل وبلدة عمشيت، إلى "ضرورة العمل بشكل جدي لانشاء فرع للجامعة اللبنانية في جبيل، لما يوفّره من حل لقسم كبير من اللبنانيين ويسهل الكثير من الأمور على الطلاب وذويهم نتيجة إرتفاع الأقساط في الجامعات الخاصة إضافة إلى كون منطقة جبيل تقع جغرافياً بين الشمال وبيروت".

ولفت الحواط إلى "ضرورة إنشاء فرع للجامعة اللبنانية"، مناشداً "جميع فعاليات المنطقة التضامن من أجل إنجاز هذا الأمر نظراً لأهميته على الصعيدين التربوي والمناطقي".

وشدّد على أن "لبنان واللبنانيين لا يملكون حالياً غير سلاح العلم"، مطالباً بـ"ضرورة إيجاد حلول للسوريين غير الشرعيين المسجلين في المدارس الرسمية"، لافتاً إلى أن "هذا الموضوع يشكل خطراً كبيراً على مجتمعنا خصوصاً بعد استشهاد باسكال سليمان".

بدوره، اشار الحلبي، خلال زيارته والوفد المرافق متوسطة جبيل الاولى المختلطة، الى انه "من المفروض ان يزال الظلم عن التربية، وان نعزز وضع الأساتذة والمعلمين"، آملا ان "تتجاوب الحكومة معنا في تلبية مطالبنا وأنا متفائل جدا".

وكشف عن "خلوة ستعقد مطلع الأسبوع المقبل ترفع نتائجها إلى الحكومة، معولا كثيرا على جهود الهيئة التعليمية لنستمر في النهوض التربوي".