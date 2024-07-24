اعتداءات إسرائيلية استهدفت الخيام والناقورة وعلما الشعب

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مدينة الخيام بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف البلدة، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب. هذا، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف الناقورة وعلما الشعب. ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال.

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