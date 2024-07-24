شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 12 شخصًا في فيضانات وانهيارات أرضية بالفلبين والان نبدء بالتفاصيل

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تعليق العمل والدراسة

الدمام - شريف احمد - ذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث اليوم، أن 12 شخصًا لقوا حتفهم بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن أمطار موسمية غزيرة، اشتدت بسبب إعصار في الفلبين.ولقيت امرأة وطفلها، الذي يبلغ تسع سنوات وشقيقان مراهقان، حتفهم في انهيار أرضي في قرية، في بلدة "أجونسيلو" بإقليم "باتانجاس" جنوب مانيلا، طبقًا لما ذكره رئيس بلدية أجونسيلو.وجرى تعليق العمل الحكومي والدراسة في العاصمة مانيلا بسبب الفيضانات.كما جرى تعليق التداول في بورصة الفلبين.