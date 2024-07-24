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مصرع 12 شخصًا في فيضانات وانهيارات أرضية بالفلبين

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واس - مانيلا 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 12 شخصًا في فيضانات وانهيارات أرضية بالفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث اليوم، أن 12 شخصًا لقوا حتفهم بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن أمطار موسمية غزيرة، اشتدت بسبب إعصار في الفلبين.
ولقيت امرأة وطفلها، الذي يبلغ تسع سنوات وشقيقان مراهقان، حتفهم في انهيار أرضي في قرية، في بلدة "أجونسيلو" بإقليم "باتانجاس" جنوب مانيلا، طبقًا لما ذكره رئيس بلدية أجونسيلو.

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تعليق العمل والدراسة

وجرى تعليق العمل الحكومي والدراسة في العاصمة مانيلا بسبب الفيضانات.
كما جرى تعليق التداول في بورصة الفلبين.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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