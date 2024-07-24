الكويت تطالب بوقفة جادة إزاء تلويح إسرائيل باستخدام السلاح النووي

ياسر رشاد - القاهرة - طالبت الكويت، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بوقفة جادة إزاء التهديدات المتكررة التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الأسلحة النووية ضد فلسطين، وأكدت التزامها بإرساء السلام والأمن والاستقرار ومنع انتشار الأسلحة النووية في العالم.



وندد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ناصر الهين، أمام أعمال الدورة الثانية للجنة التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي لعام 2026 للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المنعقدة حالياً في جنيف، بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين، والتهديدات المتكررة باستخدام الأسلحة النووية ضد دولة طرف في معاهدة عدم الانتشار.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الهين مطالبته بوقفة جادة من المجتمع الدولي بشكل عام، والدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي بشكل خاص، لوقف مثل هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين والمواثيق الدولية والمعاهدات"، قائلا "إن جميع ما طرح يزيد من عزيمتنا للعمل على تطبيق بنود المعاهدة والتوصل إلى عالمية المعاهدة تحقيقاً لهدف عالم خالٍ من الأسلحة النووية".



وأضاف أن السلام والأمن والاستقرار في العالم لا يمكن أن يتحقق مع انتشار وتدفق الأسلحة، خاصة النووية منها، ما يحتم علينا جميعاً السعي نحو تخليص البشرية من تلك الأسلحة، والعمل على تسخير الإمكانيات المادية والبشرية المخصصة لها من أجل التقدم والتنمية، مشددا على ضرورة تفعيل ركيزة التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ودعم حقوق الدول غير النووية في التوظيف الكامل لحقها غير القابل للتصرف في الاستخدام السلمي.



وتطرق إلى الجهود التي تقوم بها الدول العربية بهدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وفق قرار الجمعية العامة رقم 546 خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة، مجددا التأكيد على أهمية تنفيذ القرار الصادر في عام 1995، المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وما أقره مؤتمرا المراجعة لعامي 2000 و2010 من توافق بوضع خطة عمل لإنشاء تلك المنطقة.