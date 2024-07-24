مكتب التحقيقات الفيدرالي: نعيش في بيئة تتسع فيها التهديدات ومحاولة اغتيال ترامب أكبر مثال

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كريستوفر راي عن قلقه العميق بشأن تصاعد التهديدات الأمنية في الولايات المتحدة، معتبراً أن محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترمب تعد مثالاً شنيعاً على البيئة المتزايدة في خطورتها.

في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، قال راي إن البلاد تواجه تحديات متزايدة من حيث الأمن الداخلي، وأن محاولة اغتيال ترمب تعكس بشكل واضح كيفية تصاعد التهديدات ضد الشخصيات العامة. وأضاف أن هذه الحوادث تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الجهود الأمنية والتنسيق بين الوكالات المختلفة لضمان حماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر المتزايدة.

وأوضح راي أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يعمل بشكل مستمر على مواجهة هذه التهديدات وتحديد المصادر المحتملة للخطر، مؤكداً أن حماية الشخصيات العامة تعد أولوية قصوى في ظل الظروف الحالية. كما شدد على أهمية التعاون بين الوكالات الأمنية والمجتمع لتعزيز جهود مكافحة التهديدات والحفاظ على الأمان الوطني.

غالانت: بن غفير يحاول باستمرار تفجير الشرق الأوسط

في تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأربعاء، اتهم غالانت وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمحاولة "تفجير الشرق الأوسط" بشكل مستمر.

وأوضح غالانت أن بن غفير، الذي يشتهر بآرائه المتشددة، يسعى بانتظام إلى تصعيد التوترات في المنطقة من خلال مواقفه وتصريحاته المثيرة للجدل. وأضاف غالانت أن هذه المحاولات لا تساهم إلا في زيادة التوترات وتعقيد الوضع الأمني في المنطقة.

وأشار غالانت إلى أن سياسات بن غفير قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات الحالية وتعريض جهود السلام والاستقرار للخطر. وأكد أن الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب تبني سياسات مدروسة ومحسوبة، بدلاً من التصعيد والتفجير الذي يروج له بعض المسؤولين.

كما دعا غالانت إلى ضرورة التركيز على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، والتعامل مع القضايا الأمنية بطريقة تعزز من فرص التهدئة وتجنب التصعيد.

معاريف:حزب الله وسع نطاق رمايته إلى أكثر من 5 كيلومترات وهناك احتمالات التصعيد

ذكرت مصادر مطلعة لشبكة "معاريف" اليوم الأربعاء أن حزب الله اللبناني قد قام بتوسيع نطاق رمايته ليشمل مناطق تتجاوز الخمسة كيلومترات، مما يزيد من احتمالات التصعيد في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تشير إلى تعزيز قدرات حزب الله العسكرية، مما قد يساهم في زيادة التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وأكدت أن توسيع نطاق الرماية قد يضاعف من المخاطر على المناطق المدنية والعسكرية في شمال إسرائيل، ويزيد من احتمالية حدوث اشتباكات أكثر كثافة.

وأضافت المصادر أن هذا التوسع في نطاق الرماية يأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، ويعكس قدرة حزب الله على تطوير وتعزيز ترسانته العسكرية بشكل ملحوظ. وأشارت إلى أن هذا التطور قد يستدعي اتخاذ تدابير إضافية من الجانب الإسرائيلي لتأمين الحدود والاستعداد لأي تصعيد محتمل.

كما شددت المصادر على أن هذا التوسع في القدرات العسكرية لحزب الله يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الضغوط على جهود التهدئة ويعزز من احتمالات حدوث اشتباكات جديدة في المستقبل القريب.