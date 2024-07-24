الداخلية التركية: اعتقال المشتبه به في تدبير تفجير سيارة بموسكو خلال عملية بمدينة بودروم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الأربعاء عن اعتقال المشتبه به في تدبير تفجير سيارة في موسكو، وذلك خلال عملية أمنية نفذتها قوات الأمن في مدينة بودروم التركية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن المشتبه به، الذي يُعتقد أنه كان من بين المنفذين المحتملين للهجوم، تم القبض عليه في عملية منسقة قامت بها فرق مكافحة الإرهاب بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المحلية. وأضاف البيان أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المشتبه به كان يخطط لتنفيذ الهجوم بالتعاون مع مجموعة أخرى.

وأشار البيان إلى أن العملية الأمنية تمت بدقة وبالتنسيق مع السلطات الروسية، التي كانت قد أصدرت طلباً للتعاون الدولي في هذا الشأن. وأكدت وزارة الداخلية التركية أنها ستواصل جهودها لتعقب أي عناصر متورطة في هذا الهجوم وتقديمها إلى العدالة.

كما نوهت الوزارة إلى أن الاعتقال يأتي في إطار جهود تركيا المستمرة لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الأمني الدولي لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.

الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين من وحدتي المظليين وغفعاتي خلال معارك في جنوب قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء عن إصابة جنديين من وحدتي المظليين وغفعاتي خلال اشتباكات مستمرة في جنوب قطاع غزة.

وأوضح بيان صادر عن الجيش أن الإصابات جاءت نتيجة المعارك المحتدمة مع القوات الفلسطينية في المنطقة. وقد تم نقل الجنديين المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصف مصدر طبي حالتهم بأنها مستقرة.

وأشار البيان إلى أن الاشتباكات تركزت في مناطق جنوب قطاع غزة، حيث قامت القوات الإسرائيلية بعمليات عسكرية مكثفة ضد أهداف محددة. وأكد الجيش أنه يواصل تنفيذ عملياته العسكرية بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية وضمان أمن المنطقة.

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين حماية قواته ومتابعة الوضع بشكل مستمر، في الوقت الذي تواصل فيه العمليات العسكرية في المنطقة.

بوليتيكو: مذكرة داخلية لحملة هاريس تكشف عن تفوق شعبيتها على ترمب بين الشباب وذوي الأصول الإفريقية

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" اليوم الأربعاء أن مذكرة داخلية لحملة نائب الرئيس كامالا هاريس أظهرت أن شعبيتها تفوق شعبية الرئيس السابق دونالد ترمب بين الشباب وذوي الأصول الإفريقية. وأوضحت المذكرة أن هذه الفئات تشكل قاعدة دعم قوية لهاريس، مما يعزز من فرصها في الانتخابات المقبلة.

وفقاً للمذكرة، تشير استطلاعات الرأي إلى أن هاريس تحظى بقبول أكبر من ترمب بين هذه الفئات السكانية الرئيسية، وهو ما يعزز من استراتيجيات الحملة لتحقيق نتائج إيجابية. وتدعو المذكرة إلى التركيز على استخدام المشاكل القانونية التي يواجهها ترمب كوسيلة لزيادة التأييد بين الناخبين.

وأفادت المذكرة بأن التركيز على القضايا القانونية لترمب يمكن أن يسهم في تعزيز دعم هاريس من خلال جذب الناخبين الذين يشعرون بالقلق إزاء الاستقرار السياسي والاقتصادي. كما تشدد على أهمية إبراز التفوق في السياسات والبرامج التي تقدمها هاريس كبديل لسياسات ترمب المثيرة للجدل.

وأضافت المذكرة أن الحملة ستركز أيضاً على تعزيز التواصل مع القواعد الشعبية الرئيسية، بما في ذلك الشباب وذوي الأصول الإفريقية، من خلال رسائل حملية موجهة وشراكات مع قادة مجتمعيين لتعزيز الدعم الشعبي.

تأتي هذه الاستراتيجيات في إطار جهود حملة هاريس لتوسيع قاعدة الدعم وتعزيز موقفها في السباق الرئاسي، في ظل التحديات والتوترات التي تشهدها الساحة السياسية الأمريكية.