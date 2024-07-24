هآرتس: تأجيل زيارة فريق المفاوضات الإسرائيلي لقطر لما بعد اجتماع نتنياهو مع بايدن

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الأربعاء نقلاً عن مصدر سياسي، أن فريق المفاوضات الإسرائيلي قد قرر تأجيل زيارته المخططة إلى قطر إلى ما بعد اجتماع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن.

وأوضح المصدر أن التأجيل يأتي في إطار الحرص على تنسيق المفاوضات بشكل أفضل عقب الاجتماع المرتقب بين نتنياهو وبايدن، والذي من المقرر أن يعقد في واشنطن في الأيام المقبلة. وأشار إلى أن هذا الاجتماع سيشمل مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي من شأنها أن تؤثر على الاستراتيجيات والمواقف التفاوضية الإسرائيلية.

وأضاف المصدر أن قرار التأجيل يهدف إلى ضمان التنسيق الكامل بين الأطراف المعنية وضمان أن تكون المفاوضات مع قطر مستندة إلى الأطر والسياسات التي سيتم التوصل إليها خلال اللقاء بين القادة الإسرائيليين والأمريكيين.

الداخلية التركية: اعتقال المشتبه به في تدبير تفجير سيارة في موسكو خلال عملية بمدينة بودروم التركية

أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الأربعاء عن اعتقال المشتبه به في تدبير تفجير سيارة في موسكو، وذلك خلال عملية أمنية نفذتها قوات الأمن في مدينة بودروم التركية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن المشتبه به، الذي يُعتقد أنه كان من بين المنفذين المحتملين للهجوم، تم القبض عليه في عملية منسقة قامت بها فرق مكافحة الإرهاب بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المحلية. وأضاف البيان أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المشتبه به كان يخطط لتنفيذ الهجوم بالتعاون مع مجموعة أخرى.

وأشار البيان إلى أن العملية الأمنية تمت بدقة وبالتنسيق مع السلطات الروسية، التي كانت قد أصدرت طلباً للتعاون الدولي في هذا الشأن. وأكدت وزارة الداخلية التركية أنها ستواصل جهودها لتعقب أي عناصر متورطة في هذا الهجوم وتقديمها إلى العدالة.

كما نوهت الوزارة إلى أن الاعتقال يأتي في إطار جهود تركيا المستمرة لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الأمني الدولي لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.

الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين من وحدتي المظليين وغفعاتي خلال معارك في جنوب قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء عن إصابة جنديين من وحدتي المظليين وغفعاتي خلال اشتباكات مستمرة في جنوب قطاع غزة.

وأوضح بيان صادر عن الجيش أن الإصابات جاءت نتيجة المعارك المحتدمة مع القوات الفلسطينية في المنطقة. وقد تم نقل الجنديين المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصف مصدر طبي حالتهم بأنها مستقرة.

وأشار البيان إلى أن الاشتباكات تركزت في مناطق جنوب قطاع غزة، حيث قامت القوات الإسرائيلية بعمليات عسكرية مكثفة ضد أهداف محددة. وأكد الجيش أنه يواصل تنفيذ عملياته العسكرية بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية وضمان أمن المنطقة.

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين حماية قواته ومتابعة الوضع بشكل مستمر، في الوقت الذي تواصل فيه العمليات العسكرية في المنطقة.