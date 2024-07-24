كوهين يؤكد تطبيع إسرائيل مع السعودية بعد انتهاء حرب غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الطاقة والبنية التحتية لإسرائيل إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ستتوصل لإاتفاق مع السعودية حول التطبيع معاً بعد انتهاء الحرب على غزو في وقت قريب.

إسرائيل تسعى للتطبيع مع السعودية

وقال وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين في تصريحات لصحيفة إيلاف الإسرائيلية، إن إسرائيل في نهاية الحرب على غزة ستكون أقرب منها في أي وقت مضى إلى اتفاق مع السعودية.

وأضاف كوهين أن الأعداء المشتركين هم أساس التحالف الإقليمي، زاعما أن إيران، التي تمول الإرهاب الحوثيين (حركة "أنصار الله" في اليمن) وحزب الله، تريد زعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وأوضح كوهين أن الهجوم الإسرائيلي على اليمن يبعث برسالة إلى إيران مفادها أن إسرائيل قادرة أيضا على الوصول إلى طهران.

وأكمل كوهين أن هذا الهجوم يحمل رسالة إلى المملكة العربية السعودية مفادها أن إسرائيل حليف موثوق، وهو سوف يقف إلى جانب المملكة في الحرب ضد إيران إذا اقتضت الضرورة ذلك"، على حد تعبيره.

وأشار كوهين إلى إمكانية التطبيع مع السعودية قائلا: "في تقديري، في نهاية الحرب سنكون أقرب منا في أي وقت مضى إلى اتفاق مع المملكة العربية السعودية، التي تفهم الآن بوضوح من هم أعداؤها ومن هم شركاؤها".

تأجيل زيارة فريق المفاوضات الإسرائيلي لقطر لما بعد اجتماع نتنياهو مع بايدن

يذكر أن فريق المفاوضات الإسرائيلي قد قرر تأجيل زيارته المخططة إلى قطر إلى ما بعد اجتماع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن.

وأوضح المصدر أن التأجيل يأتي في إطار الحرص على تنسيق المفاوضات بشكل أفضل عقب الاجتماع المرتقب بين نتنياهو وبايدن، والذي من المقرر أن يعقد في واشنطن في الأيام المقبلة. وأشار إلى أن هذا الاجتماع سيشمل مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي من شأنها أن تؤثر على الاستراتيجيات والمواقف التفاوضية الإسرائيلية.

وأضاف المصدر أن قرار التأجيل يهدف إلى ضمان التنسيق الكامل بين الأطراف المعنية وضمان أن تكون المفاوضات مع قطر مستندة إلى الأطر والسياسات التي سيتم التوصل إليها خلال اللقاء بين القادة الإسرائيليين والأمريكيين.