نائب جمهوري: الكونجرس ينفذ مسرحية سياسية نيابة عن الخارجية ونتنياهو يسعى لتعزيز مكانته السياسية

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد النائب الجمهوري توماس ماسي اليوم الأربعاء ما وصفه بـ "المسرحية السياسية" التي ينفذها الكونغرس نيابة عن وزارة الخارجية الأمريكية. وأشار ماسي إلى أن هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إلقاء كلمته في الكونغرس هو تعزيز مكانته السياسية المحلية والدولية، بالإضافة إلى قمع المعارضة الدولية لحربه.

وفي تصريحات له، أكد ماسي أن زيارة نتنياهو وظهوره في الكونغرس ليست سوى محاولة لتوجيه الرسائل السياسية وتعزيز موقفه في ظل الانتقادات الدولية لحملته العسكرية. وقال ماسي: "الكونغرس يلعب دوراً غير محايد في هذا السياق، حيث يقوم بتنفيذ مسرحية سياسية تسهم في تعزيز مصالح نتنياهو بدلاً من التركيز على مصالح الولايات المتحدة وحماية القيم الإنسانية".

وأضاف ماسي أن الخطاب الذي سيلقيه نتنياهو يمثل محاولة لتحويل الأنظار عن الانتقادات الموجهة لحملته العسكرية، ويهدف إلى تقوية موقعه في وجه الضغوط الدولية. وشدد على ضرورة أن يكون الكونغرس أكثر حيادية وأن يركز على القضايا الحقيقية التي تؤثر على السياسة الخارجية الأمريكية والأمن الدولي.

تأتي تصريحات ماسي في وقت يتصاعد فيه الجدل حول الدور الأمريكي في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وتعكس التباين في الآراء بين أعضاء الكونغرس بشأن الدعم والسياسات المتعلقة بالصراع.

بومان: الولايات المتحدة تواصل تمويل العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة

اتهم النائب الديمقراطي جمال بومان اليوم الأربعاء الولايات المتحدة بالاستمرار في تمويل العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي تصريحاته، أكد بومان أن المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل تُستخدم في تنفيذ عمليات عسكرية تؤدي إلى معاناة كبيرة للمدنيين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن هذه المساعدات تسهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع. وأدان بومان ما وصفه بـ "التواطؤ" الأمريكي في دعم عمليات القصف التي تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية بين المدنيين.

وأضاف بومان أن السياسة الحالية "تشجع على التصعيد وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية"، داعياً إلى مراجعة شاملة للسياسات الأمريكية تجاه النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وأشار إلى الحاجة الملحة لتغيير الاستراتيجية الأمريكية بحيث تركز على دعم جهود السلام وتقديم المساعدة الإنسانية بدلاً من تعزيز العمليات العسكرية التي تؤثر سلباً على حياة المدنيين.

ودعا بومان الكونغرس الأمريكي إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف التمويل الذي يسهم في العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين، وإعادة تقييم الدعم العسكري المقدم لإسرائيل في ضوء الأوضاع الإنسانية الراهنة.