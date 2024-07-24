روسيا تؤكد توافق موقف أوكرانيا معها حول مبادرة وقف إطلاق النار

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن تصريحات وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا عن استعداد كييف للمفاوضات مع روسيا تتوافق مع موقف الكرملين، مشيرا إلى ضرورة انتظار توضيحات أكثر.

وقال بيسكوف: "علمنا من الأنباء الواردة من بكين أنه تم الإدلاء بمثل هذا التصريح خلال اجتماع مع السيد وانغ يي (اجتماع كوليبا بنظيره الصيني). يمكن القول إن الرسالة تتوافق مع موقف روسيا ".

وأضاف أن روسيا لم ترفض المفاوضات قط، وتحافظ دائما على الانفتاح على عملية التفاوض، التفاصيل هنا مهمة، فنحن لا نعرف شيئاً عنها، لذلك سننتظر المزيد من التوضيح.

كان كوليبا قد أعلن خلال مباحثاته مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مدينة قوانغتشو الصينية عن استعداد أوكرانيا للحوار والتفاوض مع روسيا.

وأشار إلى أن المفاوضات يجب أن تكون عقلانية وثرية وتهدف إلى تحقيق سلام عادل ودائم.

وأبلغ وزير الخارجية الأوكراني نظيره الصيني في المحادثات أن كييف منفتحة على المحادثات مع روسيا إذا كانت موسكو مستعدة للتفاوض بحسن نية، وهو ما قال إنه لا يرى دليلا عليه حتى الآن.

وقال مصدر أوكراني في الخليج 365 إن وزير الخارجية دميترو كوليبا هو أبرز مسؤول أوكراني يزور الصين منذ غزو روسيا في فبراير شباط 2022، حيث أجرى محادثات مع وزير الخارجية وانغ يي لأكثر من ثلاث ساعات.

ونص بيان من وزارة الخارجية الأوكرانية على أن "كوليبا أكد مجددا أن (كييف) مستعدة للدخول مع روسيا في عملية التفاوض في مرحلة معينة، عندما تكون روسيا مستعدة للمحادثات بحسن نية، لكنه أكد أن مثل هذا الاستعداد غير ملحوظ حاليا".

يذكر أن اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار في أوكرانيا لتجميد الحرب قوبل بالرفض من قبل الولايات المتحدة بعد اتصالات بين وسطاء.

بوتين يقترح وقف إطلاق النار

وذكرت وكالة رويترز في مايوالماضي أن بوتين مستعد لوقف الحرب في أوكرانيا من خلال وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض، لكن رئيس الكرملين مستعد لمواصلة القتال إذا لم تستجب كييف والغرب.

وقال بوتين في يونيو إن روسيا ستنهي الحرب ولن يكون هناك أي خيار في أوكرانيا إلا إذا وافقت كييف على التخلي عن طموحاتها في حلف شمال الأطلسي وتسليم كامل المقاطعات الأربع التي تطالب بها موسكو، وهي المطالب التي رفضتها كييف بسرعة باعتبارها بمثابة استسلام.