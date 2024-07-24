معاريف: حزب الله وسع نطاق رمايته إلى أكثر من 5 كيلومترات وهناك احتمالات التصعيد

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت مصادر مطلعة لشبكة "معاريف" اليوم الأربعاء أن حزب الله اللبناني قد قام بتوسيع نطاق رمايته ليشمل مناطق تتجاوز الخمسة كيلومترات، مما يزيد من احتمالات التصعيد في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تشير إلى تعزيز قدرات حزب الله العسكرية، مما قد يساهم في زيادة التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وأكدت أن توسيع نطاق الرماية قد يضاعف من المخاطر على المناطق المدنية والعسكرية في شمال إسرائيل، ويزيد من احتمالية حدوث اشتباكات أكثر كثافة.

وأضافت المصادر أن هذا التوسع في نطاق الرماية يأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، ويعكس قدرة حزب الله على تطوير وتعزيز ترسانته العسكرية بشكل ملحوظ. وأشارت إلى أن هذا التطور قد يستدعي اتخاذ تدابير إضافية من الجانب الإسرائيلي لتأمين الحدود والاستعداد لأي تصعيد محتمل.

كما شددت المصادر على أن هذا التوسع في القدرات العسكرية لحزب الله يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الضغوط على جهود التهدئة ويعزز من احتمالات حدوث اشتباكات جديدة في المستقبل القريب.

الدفاع الروسية: أرسلنا طائرة حربية لاعتراض 3 طائرات بريطانية كانت تحلق فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن القوات الجوية الروسية أرسلت طائرة حربية لاعتراض ثلاث طائرات بريطانية كانت تحلق فوق البحر الأسود.

وقال البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية إن الطائرات البريطانية كانت تقوم بمهام استطلاعية فوق المياه الدولية للبحر الأسود، مما استدعى إرسال طائرة حربية روسية للتعامل مع الوضع. وأضاف البيان أن الطائرة الروسية قامت بمرافقة الطائرات البريطانية وإبعادها عن المجال الجوي الروسي.

وأكدت الوزارة أن العملية تمت بشكل احترافي ومن دون وقوع أي حوادث، مشيرة إلى أن جميع الطائرات عادت إلى مساراتها بشكل آمن بعد الانتهاء من المهمة.

رئيس وزراء إسرائيل السابق ..من الخطأ تصديق خطاب نتنياهو للكونغرس والأميركيون

انتقد رئيس وزراء إسرائيل السابق إيهود باراك اليوم الأربعاء ، خلال تصريحاته مع شبكة CNNخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي، واصفاً إياه بأنه مضلل.

وقال باراك إن التصديق الكامل على الخطاب الذي ألقاه نتنياهو ليس صائباً، مشيراً إلى أن العديد من الأمريكيين لا يملكون الأدوات اللازمة لفهم مدى تحريف الحقائق الذي قد يحتوي عليه الخطاب. وأضاف أن الخطاب قد يقدّم صورة غير كاملة عن الوضع الراهن، مما قد يؤثر على المواقف والسياسات الأمريكية تجاه الأزمات في الشرق الأوسط.

وأوضح باراك أن نتنياهو استخدم الخطاب كوسيلة لتصوير نفسه كزعيم محارب ضد التهديدات الأمنية، لكن هذا التصوير لا يعكس بالكامل تعقيدات الوضع على الأرض. وأشار إلى أن هناك معلومات وحقائق مهمة قد تكون غائبة عن الرأي العام الأمريكي بسبب هذه الرواية المنقوصة.

وأكد باراك أن من المهم أن يكون لدى الجمهور الأمريكي فهم شامل ودقيق للواقع في المنطقة، وأن الاعتماد على خطابات قد تكون محرفة أو غير مكتملة يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير مستنيرة على المستوى السياسي والدبلوماسي.