محتجون على زيارة نتنياهو يتوافدون إلى محيط الكونجرس بالتزامن مع التحضير لإلقاء خطابه

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت أعداد كبيرة من المحتجين بالتوافد على محيط الكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء، احتجاجاً على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتزامن توافد المحتجين مع التحضيرات الجارية لإلقاء نتنياهو خطابه المرتقب أمام الكونغرس، حيث رفع المتظاهرون لافتات تندد بسياسات نتنياهو وتدعو إلى وقف العنف ضد الفلسطينيين.

وأكد المحتجون أن هذه الزيارة تأتي في وقت حساس يشهد تصاعد التوترات في المنطقة، معربين عن رفضهم لما وصفوه بدعم الإدارة الأمريكية غير المشروط لإسرائيل. وطالبوا بضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء سياساتها العدوانية وتحقيق السلام العادل.

ومن المتوقع أن تتزايد أعداد المحتجين خلال الساعات القادمة، فيما تتخذ السلطات الأمنية تدابير مكثفة لضمان الأمن في محيط الكونغرس.

هاريس: الرئيس بايدن سيتحدث الليلة إلى الأمة بشأن انسحابه من السباق الرئاسي

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، اليوم الأربعاء أن الرئيس جو بايدن سيتحدث الليلة إلى الأمة بشأن قراره الانسحاب من السباق الرئاسي المقبل.

وفي تصريح لها، أعربت هاريس عن امتنانها العميق للرئيس بايدن على خدمته وجهوده الكبيرة في قيادة البلاد خلال فترة ولايته. وقالت هاريس: "نحن جميعًا ممتنون للرئيس بايدن على خدمته وقيادته لبلدنا. لقد عمل بلا كلل لتحقيق تقدم ملموس في مواجهة التحديات الكبيرة التي واجهتها أمريكا."

وأضافت هاريس أن خطاب بايدن سيتضمن عرضًا لما ينبغي فعله في الفترة المقبلة لضمان استمرار التقدم والاستقرار في البلاد. وأكدت أن الإدارة الحالية ستواصل العمل بجد لتنفيذ رؤية الرئيس وتحقيق الأهداف التي وضعها خلال فترة ولايته.

يأتي هذا الإعلان في وقت حساس، حيث تتجه الأنظار إلى الخطوات المقبلة التي ستتخذها الإدارة الأمريكية، وما سيعنيه انسحاب بايدن بالنسبة للسباق الرئاسي المقبل.

كتائب القسام: استهدفنا دبابة ميركافا وجرافة D9 بقذيفتي الياسين 105 وأوقعنا قوة راجلة بين قتيل وجريح في رفح

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت فيها دبابة ميركافا وجرافة D9 بقذيفتي الياسين 105 في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي بيان صادر عن كتائب القسام، أكدت أن العملية أسفرت عن إيقاع عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوة راجلة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت في المنطقة المستهدفة. ووصفت الكتائب هذه العملية بأنها تأتي في إطار الرد على التصعيد الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة، وتعهدت بمواصلة العمليات العسكرية ضد القوات الإسرائيلية.

وأوضح البيان أن قذائف الياسين 105 التي استخدمت في الهجوم هي من الأسلحة المطورة محلياً، والتي أثبتت فعاليتها في مواجهة الآليات العسكرية الإسرائيلية الثقيلة. وأكدت كتائب القسام أن هذه العمليات ستستمر طالما استمر العدوان على الشعب الفلسطيني.