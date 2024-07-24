أمريكا تعاقب شركة صينية تساعد كوريا الشمالية في صناعة الأسلحة

ياسر رشاد - القاهرة - فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، عقوبات على شبكة مقرها الصين لمساعدة كوريا الشمالية على تطوير برامجها للصواريخ الباليستية والفضاء.

عقوبات أمريكية على شركة صينية تساعد كوريا الشمالية في صناعة الأسلحة

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن ستة أفراد وخمس شركات فيما يسمى بشبكة (شي تشيانبي) متورطون في شراء مواد لدعم البرامج لصنع الأسحلة في كوريا الشمالية، وذلك في انتهاك لعدة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي.

وأوضحت أن كوريا الشمالية تعتمد على شبكات من الوكلاء الخارجيين لشراء مواد ومكونات من مصادر أجنبية تستخدمها في برامجها المتعلقة بتطوير أسلحة دمار شامل.

وأضافت أن الشركات الأجنبية التي تشتري المواد اللازمة لبرامج الأسلحة تعيد تعبئتها لشحنها إلى كوريا الشمالية، ولا تفصح للشركات المُصنعة عن الاستخدام النهائي لتلك المواد.

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن شي تشيانبي هو مواطن صيني ووسيط رئيسي في الشبكة لمساعدة كوريا الشمالية.