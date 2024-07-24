هاريس: الرئيس بايدن سيتحدث الليلة إلى الأمة بشأن انسحابه من السباق الرئاسي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، اليوم الأربعاء أن الرئيس جو بايدن سيتحدث الليلة إلى الأمة بشأن قراره الانسحاب من السباق الرئاسي المقبل.

وفي تصريح لها، أعربت هاريس عن امتنانها العميق للرئيس بايدن على خدمته وجهوده الكبيرة في قيادة البلاد خلال فترة ولايته. وقالت هاريس: "نحن جميعًا ممتنون للرئيس بايدن على خدمته وقيادته لبلدنا. لقد عمل بلا كلل لتحقيق تقدم ملموس في مواجهة التحديات الكبيرة التي واجهتها أمريكا."

وأضافت هاريس أن خطاب بايدن سيتضمن عرضًا لما ينبغي فعله في الفترة المقبلة لضمان استمرار التقدم والاستقرار في البلاد. وأكدت أن الإدارة الحالية ستواصل العمل بجد لتنفيذ رؤية الرئيس وتحقيق الأهداف التي وضعها خلال فترة ولايته.

يأتي هذا الإعلان في وقت حساس، حيث تتجه الأنظار إلى الخطوات المقبلة التي ستتخذها الإدارة الأمريكية، وما سيعنيه انسحاب بايدن بالنسبة للسباق الرئاسي المقبل.

كتائب القسام: استهدفنا دبابة ميركافا وجرافة D9 بقذيفتي الياسين 105 وأوقعنا قوة راجلة بين قتيل وجريح في رفح

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت فيها دبابة ميركافا وجرافة D9 بقذيفتي الياسين 105 في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي بيان صادر عن كتائب القسام، أكدت أن العملية أسفرت عن إيقاع عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوة راجلة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت في المنطقة المستهدفة. ووصفت الكتائب هذه العملية بأنها تأتي في إطار الرد على التصعيد الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة، وتعهدت بمواصلة العمليات العسكرية ضد القوات الإسرائيلية.

وأوضح البيان أن قذائف الياسين 105 التي استخدمت في الهجوم هي من الأسلحة المطورة محلياً، والتي أثبتت فعاليتها في مواجهة الآليات العسكرية الإسرائيلية الثقيلة. وأكدت كتائب القسام أن هذه العمليات ستستمر طالما استمر العدوان على الشعب الفلسطيني.

النائب الجمهوري: الكونغرس ينفذ مسرحية سياسية نيابة عن الخارجية ونتنياهو يسعى لتعزيز مكانته السياسية

انتقد النائب الجمهوري توماس ماسي اليوم الأربعاء ما وصفه بـ "المسرحية السياسية" التي ينفذها الكونغرس نيابة عن وزارة الخارجية الأمريكية. وأشار ماسي إلى أن هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إلقاء كلمته في الكونغرس هو تعزيز مكانته السياسية المحلية والدولية، بالإضافة إلى قمع المعارضة الدولية لحربه.

وفي تصريحات له، أكد ماسي أن زيارة نتنياهو وظهوره في الكونغرس ليست سوى محاولة لتوجيه الرسائل السياسية وتعزيز موقفه في ظل الانتقادات الدولية لحملته العسكرية. وقال ماسي: "الكونغرس يلعب دوراً غير محايد في هذا السياق، حيث يقوم بتنفيذ مسرحية سياسية تسهم في تعزيز مصالح نتنياهو بدلاً من التركيز على مصالح الولايات المتحدة وحماية القيم الإنسانية".

وأضاف ماسي أن الخطاب الذي سيلقيه نتنياهو يمثل محاولة لتحويل الأنظار عن الانتقادات الموجهة لحملته العسكرية، ويهدف إلى تقوية موقعه في وجه الضغوط الدولية. وشدد على ضرورة أن يكون الكونغرس أكثر حيادية وأن يركز على القضايا الحقيقية التي تؤثر على السياسة الخارجية الأمريكية والأمن الدولي.

تأتي تصريحات ماسي في وقت يتصاعد فيه الجدل حول الدور الأمريكي في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وتعكس التباين في الآراء بين أعضاء الكونغرس بشأن الدعم والسياسات المتعلقة بالصراع.