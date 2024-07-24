شكرا لقرائتكم خبر عن أول سيدة مصرية تفوز بالمنصب.. آية مدنى عضوة دائمة باللجنة الأولمبية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

فازت اليوم الأربعاء البطلة المصرية والنائبة البرلمانية آية مدني، بعضوية اللجنة الأولمبية الدولية مستقل، لتصبح أول سيدة مصرية تفوز بهذا المنصب.

وحصدت آية مدني على أغلبية عدد الأصوات في انتخابات الجمعية العمومية باللجنة الأولمبية الدولية، حيث وافق 86 شخص وامتنع 8 والرفض كان صوت واحد فقط، لتصبح بذلك أعلى عدد الأصوات ما بين المرشحين.

وجاء الترشيح بعد أن كسبت ثقة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الذي رشحها لهذا المنصب، ومن ثم ثقة اللجنة المسئولة عن الأختيار ما بين المرشحين ثم ثقة المكتب التنفيذي وأخيرًا ثقة أعضاء الجمعية العمومية، التي اختارتها لتشغل منصب عضوية اللجنة الأولمبية الدائم ممثلة عن مصر.

وبدأت آية مدني تتدرج في المناصب باللجنة الأولمبية الدولية منذ فوزها بجائزة كأس المرأة والرياضة عن قارة أفريقيا نتيجة للجهود التي بذلتها في ملف المرأة والرياضة، وفي 2016 رشحتها اللجنة الأولمبية المصرية لتتولى منصب عضو لجنة اللاعبين في اللجنة الأولمبية الدولية، وتم تعيينها في المنصب لمدة ثمانية سنوات منذ 2016 حتى 2024، بذلت خلالها الكثير من الجهد الذي لاقى استحسان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وتحدث عن الجهود التي بذلتها خلال زيارته لمصر في سبتمبر 2022، مما دفعه لترشيحها لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية.

ويعتبر فوز آية مدني بهذا المنصب الهام حدث تاريخي لمصر، حيث أنها أول سيدة مصرية تتقلد عضوية اللجنة الأولمبية الدولية حيث لم يترشح له من قبل سوى ثلاث مصريين فقط، وهم محمد طاهر باشا الذي أسس ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وكان رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وأيضا عضو في اللجنة التنفيذية اللجنة الأولمبية الدولية 1952-1957.

ثم الدمرداش توني وهو مؤسس ورئيس الاتحاد المصري في رياضات السباحة والجمباز ورائد الحركة الأولمبية وعضو اللجنة الاوليمبية الدولية منذ عام 1960 وحتى 1993. وكان آخرهم اللواء منير ثابت الذي شغل منصب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في عام 1990 حتى 1993، ومرة أخرى عام 1996 حتى 2009، وكان عضوًا في اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 1998 حتى وافته المنية في 3 مارس 2024.

والجدير بالذكر أن بطلة السباحة المصرية رانيا علواني، كانت قد تولت منصب عضوية اللجنة الاولمبية الدولية ممثلة عن لجنة اللاعبين من 2004 وحتى 2012 وانتهت عضويتها في اللجنة مع انتهاء فترة عضويتها بلجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية.

وفي أول تعليق لها بعد الفوز بعضوية اللجنة الأولمبية الدولية، قالت آية مدني إنه ما كانت لتحصل على هذا المنصب دون دعم القيادة السياسية لها وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كرمها واختارها لتكون عضوة بالبرلمان ضمن النسبة المقرره لرئيس الجمهورية وتمثل الشعب المصري كله، وهو ما حاولت أن تقوم بها على مدار السنوات الماضية، متوجهه بالشكر للرئيس السيسي والشعب المصري على مساندته لها.