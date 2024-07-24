نتانياهو خلال لقائه رئيس مجلس النواب الأميركي: نعول على مساندة الولايات المتحدة الأميركية

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال لقائه رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون في واشنطن، "أنني أريد أن أتوجه بالخطاب لأكبر ديمقراطية في العالم وأثمن هذه الفرصة لإلقاء خطاب في هذا المنبر"، في إشارة إلى الكونغرس الأميركي.

وقال: "نعول على مساندة الولايات المتحدة الأميركية وشعبنا يوجه لكم الشكر على دعمكم".

ويأتي هذا التصريح قبيل كلمة نتانياهو أمام أعضاء الكونغرس والتي تشهد مقاطعة من عدد من السياسيين الأميركيين، إضافة إلى الاحتجاجات الرافضة لزيارة نتانياهو والتي تدعو إلى وقف الحرب على غزة.