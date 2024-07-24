خارجية أميركا: الأونروا ليست إرهابية ونحث حكومة إسرائيل والكنيست على وقف تفعيل التشريع ضدها

أشارت وزارة الخارجية الأميركية، إلى أنّ "المعاناة في غزة لا توصف، ولهذا السبب نواصل الضغط بقوة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وشددت على أنّ "وكالة الأونروا ليست منظمة إرهابية ونحث حكومة إسرائيل والكنيست على وقف تفعيل التشريع ضدها".

والاثنين صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، على 3 مشاريع قوانين تقضي بإعلان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونورا) على أنها "منظمة إرهابية" و"حظر عملها في إسرائيل وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023.

وستتم إعادة مشاريع القوانين الثلاثة إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست للتحضير للقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لكي يصبح التشريع قانونًا.