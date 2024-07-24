القرم: لا يمكننا صرف أموال "أوجيرو" من الموازنة بسبب وجود عراقيل إدارية

أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، إلى أنّ هيئة "أوجيرو" تعمل بنظام الموازنة ولا يمكننا صرف أموالها من الموازنة من أجل الصيانة "بسبب وجود عراقيل إدارية".
ولفت، في حديث لقناة الـ"أو تي في"، إلى أنّه "لدي أمنية وهي تقوم أن تقوم لجنة الاتصالات ولجنة المال والموازنة بمساعدتنا تساعدنا للخروج من الروتين الإداري وأنا مستعد لطرح مقترحاتي".
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