الجيش أوقف مواطنيَن في بعلبك وأبلح أحدهما أطلق النار على دورية ما أدى لاستشهاد أحد عناصرها

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، في بيان، أنه "بتاريخ 23/7/2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة بعلبك المواطن المطلوب (ا.ج.) لإطلاقه النار على دورية للجيش ما أدى إلى استشهاد أحد عناصرها ولإقدامه على الاتجار بالمخدرات وترويجها، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات وأعتدة عسكرية وذخائر حربية. كما أوقفت دورية من المديرية في منطقة أبلح – البقاع المواطن (ح.ز.) لإطلاقه النار على أحد العسكريين وإصابته، وقيامه بعمليات سلب بقوة السلاح وترويجه المخدرات".

وأكدت المديرية، أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".