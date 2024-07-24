الشرطة الأمريكية تفض تظاهرات ضد نتنياهو أمام الكونجرس

ياسر رشاد - القاهرة - تدخلت الشرطة الأمريكية منذ قليل، لفض التظاهرات التي نظمها أمريكيون أمام الكونجرس ضد نتنياهو، وذلك خلال كلمته أمام مقر مجلس الشيوخ الأمريكي.

وفضت الشرطة الأمريكية الاعتصامات حول الكونجرس بعد نهاية كلمة نتنياهو، والتي اتهم فيها هؤلاء المتظاهرين بانهم ممولين من قبل إيران.

اتهم بنايمين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل إيران بتمويل التظاهرات التي تحدث الأن أمام الكونجرس، خلال الكلمة التي يلقيها أمام مجلس الشيوخ الأمريكي.

نتنياهو يشن الهجوم على إيران



وقال نتنياهو في كلمته امام الكونجرس، أن إيران تمول المتظاهرين المتوجدين الأن امام الكونجرس، ولديعهم مصالح لفعل ذلك.

كما اتهم نتنياهو إيران بأنها سبب الخراب و الدمار في الشرق الأوسط ككل خلال الفترة الماضية و منذ فترة.

وقدم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل أحد جنود الجيش الإسرائيلي المسلمين يدعى أشرف، اليوم الأربعاء، في جلسة أمام الكونجرس الأمريكي.



ويبدو أن نتنياهو يقدم الجندي الإسرائيلي المسلم أمام الكونجرس ليثبت أنه ليس في حرب مع الإسلام.

ويظهر نتنياهو في كلمته أمام الكونجرس، مرتدياً قناع البراءه، ظاهراً وجه الضحية ليتسعطف جميع الحاضرين.

يذكر أن استقبل رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونغرس.

وجرى الاستقبال بحضور عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين وأعضاء الكونغرس، حيث أكد جونسون في كلمته الترحيبية على العلاقات الوثيقة والمتينة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال جونسون: "نحن سعداء باستقبال رئيس الوزراء نتنياهو في الكونغرس. إن العلاقات بين بلدينا قائمة على أسس قوية من الصداقة والشراكة الاستراتيجية، ونتطلع إلى مناقشات بناءة حول التحديات المشتركة والفرص المستقبلية."





من جانبه، أعرب نتنياهو عن شكره لجونسون والكونغرس الأمريكي على الدعم المستمر لإسرائيل، مشيداً بالتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات.

أعداد من المحتجين على زيارة بنيامين نتنياهو تتوافد على محيط الكونغرس بالتزامن مع التحضير لإلقاء خطابه

بدأت أعداد كبيرة من المحتجين بالتوافد على محيط الكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء، احتجاجاً على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتزامن توافد المحتجين مع التحضيرات الجارية لإلقاء نتنياهو خطابه المرتقب أمام الكونغرس، حيث رفع المتظاهرون لافتات تندد بسياسات نتنياهو وتدعو إلى وقف العنف ضد الفلسطينيين.

وأكد المحتجون أن هذه الزيارة تأتي في وقت حساس يشهد تصاعد التوترات في المنطقة، معربين عن رفضهم لما وصفوه بدعم الإدارة الأمريكية غير المشروط لإسرائيل. وطالبوا بضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء سياساتها العدوانية وتحقيق السلام العادل.

ومن المتوقع أن تتزايد أعداد المحتجين خلال الساعات القادمة، فيما تتخذ السلطات الأمنية تدابير مكثفة لضمان الأمن في محيط الكونغرس.